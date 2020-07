Activan protocolo en un geriátrico de Adrogué

El Municipio de Almirante Brown intervino anoche en forma preventiva en un geriátrico de Adrogué luego de recibir ayer por la tarde la inquietud de familiares de residentes de esa institución. Tras realizar controles de salud a los adultos mayores alojados en el lugar, en forma conjunta con PAMI se trasladó a cuatro internos sintomáticos (no confirmados de Coronavirus) a centros de salud y se aisló al geriátrico. Se trata de la Residencia Erezcano de Adrogué que posee 59 internos. Hasta allí llegó anoche personal de la Secretaría de Salud y de Inspección General de la Comuna, junto a la Policía Bonaerense en forma preventiva. En el lugar se tomó contacto con la directora médica responsable del establecimiento que a su vez es la propietaria. La Residencia Erezcano tiene convenio con PAMI, organismo que intervino con la Comuna luego de que ayer mismo se constatara (luego de su deceso) que un paciente de esa institución era portador de Coronavirus. Fue entonces cuando se controló la salud del resto de los internos, se trasladó preventivamente a cuatro de ellos y se aisló a los demás cumpliendo con los protocolos vigentes. Esta mañana se realizan hisopados en el lugar. El geriátrico en cuestión ya había sido inspeccionado en varias oportunidades en lo que va del año por el Municipio de Almirante Brown a partir de los controles preventivos que se realizan en las residencias para adultos mayores del distrito. La última supervisión había tenido lugar en el pasado mes de mayo.

