Comenzó el abastecimiento de agua potable en barrios de Malvinas Argentinas

El Municipio de Almirante Brown junto a la empresa de Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA) culminaron la etapa final de tres obras que en aproximadamente quince dias hábiles comenzarán a funcionar a pleno, abasteciendo de agua potable a unos 10.000 vecinos del barrio El Canario de Malvinas Argentinas. Se trata de tres módulos de instalación de cañerías, que dotarán de agua a unas 60 manzanas de dicha localidad en el área delimitada por la avenida Argentina (en el límite de Almirante Brown con el distrito vecino de Esteban Echeverría) y las calles Macedonio Rodríguez, Pino, Matienzo, Gral. Madariaga y Petiribí. Las obras también beneficiarán a los usuarios de otros barrios de esta localidad de Malvinas Argentinas, como son Barrio Lindo, Barrio Pilarica y el Barrio Ona. Hace pocos días quedó terminado el tercer y último módulo, a través de cooperativas de trabajadores en el marco del Programa “Agua más trabajo”. Los módulos 1 y 2 se concretaron previamente (el primero se culminó hace un año y el segundo hace 8 meses) , aunque el abastecimiento se iniciará en las próximas semanas debido a que para contar con el servicio tuvo que construirse una batería de pozos en el Parque Industrial del distrito – uno en la calle Magnolia y otro en Viel- que recién ahora están aptos para su utilización. Según lo manifestado por el director de Trabajo con la Comunidad del Municipio, y coordinador en el distrito del programa Agua Mas Trabajo, Alejandro Torres, actualmente “se realiza la limpieza y desinfección de las cañerías, una vez terminado este trabajo se les avisará a los vecinos para que puedan conectarse a la red y utilizar el servicio”. Asimismo, el funcionario informó que el abastecimiento se llevará adelante paulatinamente, en cada uno de los módulos, y se estima que en 15 días hábiles unos 10 mil vecinos contarán con la prestación. Cabe señalar que en la zona existía una problemática muy particular, ya que contaba con redes vecinales de cañerías que nunca fueron habilitadas oficialmente, incluso con conexiones realizadas de forma clandestina, aún cuando estaban abastecidas por pozos existentes de AySA. Ante los constantes inconvenientes en el sector y los reclamos por la falta del suministro intervino el Municipio gestionando con la prestadora del servicio una pronta solución, con la llegada hoy de las nuevas obras. Mientras tanto, la Municipalidad suministró agua, casa por casa, con camiones cisternas, o bien con la entrega de bidones. Vale recordar que en Almirante Brown, durante la actual gestión comunal, logró incrementar la cobertura de agua potable del 45% al 60%.

