El municipio de Almirante Brown junto a los centros jubilados y geriatricos

El Municipio de Almirante Brown informó que está llevando a cabo recorridas por los centros de jubilados y los geriátricos de todas las localidades brownianas a los efectos de entregar material informativo, prevenir el Coronavirus Covid 19 y acompañar a los y las adultas mayores que constituyen el grupo más expuesto a la enfermedad. Desde la Comuna indicaron que se mantiene una comunicación continua y un seguimiento de estas instituciones para verificar el cumplimiento de la normativa que indica aislamiento y medidas preventivas como el lavado de manos frecuente, evitar compartir el mate, mantener distancia entre adultos mayores y con el personal, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del brazo al toser y estornudar, etc. Los agentes de la Dirección General de Inspección y del Ministerio de Desarrollo Social del Municipio realizan recorridas por los geriátricos locales manteniendo un contacto fluido y reiterando las medidas preventivas en todo momento. Entre las recomendaciones para los adultos mayores se destacan el aislamiento social estricto evitando las actividades sociales, fundamentalmente en lugares cerrados con concurrencia importante de personas y visita de personas sintomáticas que hayan transitado en áreas con transmisión. También se recomienda aplicarse la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según las recomendaciones nacionales. No viajar a áreas de transmisión del Coronavirus y limitar las visitas y evitar el contacto con personas que tengan síntomas también son consejos para destacar.

Both comments and pings are currently closed.