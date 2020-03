Arroyo: “Los que reciben planes sociales tendrán un refuerzo por única vez de 3 mil pesos”

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció tres medidas a raíz del coronavirus: un refuerzo por única vez de tres mil pesos para quienes reciban planes sociales; más asistencia a comedores y merenderos y la entrega de la tarjeta alimentaria en los hogares a través del Correo. En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al titular de la Anses, Alejandro Vanoli,Arroyo anunció un “refuerzo adicional de 3.000 pesos este mes” a quienes perciben planes sociales. Son unas 556.000 personas en el marco de Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, con el objetivo de preservar ingresos de los sectores más vulnerables, También seguró que se implementará un “refuerzo adicional alimentario a comedores escolares, comunitarios y merenderos” e informó que “se llevará el sistema de asistencia alimentaria al modelo de viandas para evitar el traslado y movimiento de personas”.

