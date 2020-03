Suspenden el transporte de larga distancia y los vuelos de cabotaje entre el 19 y el 25

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció la medida que regirá hasta el miércoles 25 de este mes.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció hoy que se suspenderá “de manera total la operación” de trenes y colectivos de larga distancia, y aviones de cabotaje en todo el país desde el jueves 19 a las 00 horas hasta el miércoles 25 de marzo. “Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo”, dijo Meoni en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

