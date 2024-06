Kicillof viaja a Roma para tener una audiencia con el Papa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará a la ciudad italiana de Roma donde el próximo jueves mantendrá un encuentro con el papa Francisco para hablar de la situación de Argentina y del territorio que conduce. Así lo confirmó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien dijo: “El próximo jueves el Gobernador va a mantener una audiencia privada con el papa Francisco en la que dialogarán sobre la situación de nuestro país y nuestra provincia”. Por otro lado, Bianco señaló: “Mañana martes junto a ministros e intendentes vamos a entregar de manera presencial un petitorio al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, con el fin de continuar con el reclamo de los $5,8 billones de deuda que mantiene la Nación con la provincia de Buenos Aires”. “A continuación, el gobernador Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires”, añadió el jefe de Gabinete bonaerense, a la vez que dijo: “Convocamos para el miércoles junto a intendentes, organizaciones sociales y sindicatos, a movilizarnos en contra de la Ley Bases, ya que no hay un solo inciso en ese conjunto normativo que está en discusión en el Congreso que beneficie al pueblo bonaerense”. Sileoni y la actualización del régimen académico secundario El ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, señaló acerca de la actualización del régimen académico secundario: “No fue aprobado por este ministro, sino que se aprueba en el Consejo General de Educación que es pluripartidario y donde, después de escuchar mucho las diferentes posturas, se aprobó por unanimidad”. “Ratificamos un sistema de dos cuatrimestres y volvemos a la nota numérica por cuatrimestre. Algunos creen que abolir la repitencia es bajar la exigencia, nosotros creemos que hay otros caminos y, de hecho, la mitad del país ya ha salido de la repitencia, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires”, aseveró. Además, dijo: “La materia aprobada no se recursa más, se asiste en períodos de intensificación y el alumno no lo hace solo. Estamos convencidos de que puede haber un camino donde se les exige, pero se los acompaña: más exigencia, acompañada. Más Estado”. “No estamos pensando en una secundaria más fácil, estamos pensando en una secundaria más cercana a los intereses de los pibes, y más atractiva (lo que no quiere decir más divertida), que tenga arte, deporte, ciencias de la computación y robótica”, añadió. En tanto, comentó: “Queremos una escuela que le ponga un freno al odio. En una sociedad en donde el odio habla muy alto, necesitamos una escuela más humanista: que los estudiantes puedan reparar en el sufrimiento del otro también es una mejor escuela secundaria”.

