Julio César Falcioni dejó de ser el DT de Banfield: el comunicado del club

A través de sus redes sociales, Banfield confirmó que “Julio César Falcioni dejará de ser el entrenador del plantel profesional, al que condujo en su quinto ciclo en el club desde mayo de 2023 hasta el último partido ante Independiente”. De esta manera, el Taladro puso en conocimiento a sus hinchas y a todos los internautas de la decisión que tomó el DT en la previa al receso por el inicio de la Copa América 2024. se trató de un “común acuerdo” entre Falcioni y la institución del sur de Buenos Aires que “se toma a principios del receso del Torneo y a 34 días del reinicio de la competencia”. También, agradecieron “como siempre a Julio por su inalterable predisposición a colaborar” con la institución. El comunicado expresa, además, queque “se toma a principios del receso del Torneo y a 34 días del reinicio de la competencia”. También, agradecieron “como siempre a Julio por su inalterable predisposición a colaborar” con la institución. “Recién desde este momento, la Comisión Directiva se encuentra abocada a la búsqueda de opciones para la conducción del primer equipo con la idea de poder anunciar al nuevo cuerpo técnico en los próximos días”, agregaron. Según pudo saberse, la idea de los directivos de Banfield era que Falcioni pudiese continuar como mánager deportivo del club, pero el entrenador prefiere continuar con el rol de DT por más tiempo, por lo que coincidieron en que lo mejor el fin de ciclo.

