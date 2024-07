A 72 años de la partida de Evita, presentan una muestra con fotos ineditas de la abanderada de los humildes

El presidente del Partido Justicialista de Almirante Brown, Mariano Cascallares, realizó una recorrida por la muestra de fotos inéditas de Evita que se exhiben a partir de hoy 26 de julio en el PJ browniano en el marco del 72° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón. Acompañado por funcionarios y dirigentes locales, entre ellos, Juan Fabiani, Cristina Vilotta y Antonella Nápoli, Cascallares contempló la colección fotográfica que se expone hasta el 26 de agosto en la sede partidaria, ubicada en el Pasaje Hermanos Ros en Adrogué, de lunes a viernes a partir de las 14 horas. En ese marco, Cascallares indicó: “En un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Evita inauguramos en el Partido Justicialista de Almirante Brown una muestra del fotógrafo Alfredo Mazzorotolo que nos deleita con imágenes inéditas de la abanderada de los humildes, que hoy son públicas”. En tanto, invitó a las compañeras y compañeros, vecinas y vecinos a conocer la importante obra que rememora momentos icónicos de la vida de Eva y Juan Perón y el primer Gobierno Peronista. En la muestra se revelan diferentes instancias de la vida oficial de Eva Duarte de Perón, entre 1947 a 1952, que fueron captados por la cámara de su fotógrafo personal, quien resguardó los negativos bajo tierra y durante décadas, incluso en el contexto de la Revolución Libertadora. Las imágenes que salieron a la luz pública hace unos años, gracias a la historiadora María Teresa Mazzorotolo, permitieron ver y conocer desde la espontaneidad a “Evita”, una de las máximas figuras históricas que ha tenido la Argentina.

