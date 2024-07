Asignaciones familiares: Gobierno confirma aumento a partir de julio y así quedan las escalas

La Resolución también establece que el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones si uno de sus integrantes percibe un ingreso superior a $1.588.027. Por medio de Resolución 327/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el Gobierno confirmó la actualización del Régimen de Asignaciones Familiares. La normativa establece así modificaciones al sistema nacional y obligatorio de asignaciones familiares para varios grupos de trabajadores y beneficiarios, tanto del sector privado como público, incluyendo también a los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, beneficiarios de diversos sistemas previsionales y de protección social. Así, la ANSES estableció un aumento del 4,18% en los límites, rangos y montos de las Asignaciones Familiares. Este aumento se aplicará a partir de julio de 2024 y alcanza a las siguientes Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación Prenatal

Asignación por Maternidad

Asignación por Nacimiento y Adopción

Asignación Familiar por Cónyuge

Ayuda Escolar Anual Puntos clave de la norma Según el texto oficial, el aumento se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) que mide el INDEC. Por ello, remarca que el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones “si uno de sus integrantes percibe un ingreso superior a $1.588.027“. También se especifica cómo se calcularán y aplicarán estos incrementos, y se incluyen disposiciones para trabajadores temporarios y de actividades agropecuarias. AUH: así quedan las escalas Rangos y montos de asignaciones familiares Para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la ley de riesgos del trabajo MATERNIDAD: sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): Remuneración Bruta

sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): Remuneración Bruta NACIMIENTO: IGF hasta $ 3.176.054: $ 45.146 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4)

IGF hasta $ 3.176.054: $ 45.146 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) ADOPCIÓN: IGF hasta $ 3.176.054: $ 269.962 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4)

IGF hasta $ 3.176.054: $ 269.962 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) MATRIMONIO: IGF hasta $ 3.176.054: $ 67.602 (para todas las zonas: General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) PRENATAL IGF hasta $ 599.760: $ 38.731 (General, Zona 1), $ 83.521 (Zona 2, Zona 4), $ 77.357 (Zona 3)

IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612: $ 26.123 (General), $ 34.503 (Zona 1), $ 51.684 (Zona 2), $ 68.732 (Zona 3, Zona 4)

IGF entre $ 879.612,01 y $ 1.015.543: $ 15.797 (General), $ 31.098 (Zona 1), $ 46.670 (Zona 2), $ 62.112 (Zona 3, Zona 4)

IGF entre $ 1.015.543,01 y $ 3.176.054: $ 8.146 (General), $ 15.937 (Zona 1), $ 23.853 (Zona 2), $ 31.565 (Zona 3, Zona 4) HIJO IGF hasta $ 599.760: $ 38.731 (General, Zona 1), $ 83.521 (Zona 2, Zona 4), $ 77.357 (Zona 3)

IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612: $ 26.123 (General), $ 34.503 (Zona 1), $ 51.684 (Zona 2), $ 68.732 (Zona 3, Zona 4)

IGF entre $ 879.612,01 y $ 1.015.543: $ 15.797 (General), $ 31.098 (Zona 1), $ 46.670 (Zona 2), $ 62.112 (Zona 3, Zona 4)

IGF entre $ 1.015.543,01 y $ 3.176.054: $ 8.146 (General), $ 15.937 (Zona 1), $ 23.853 (Zona 2), $ 31.565 (Zona 3, Zona 4) HIJO CON DISCAPACIDAD IGF hasta $ 599.760: $ 126.120 (General, Zona 1), $ 189.000 (Zona 2), $ 251.930 (Zona 3, Zona 4)

IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612: $ 89.220 (General), $ 121.657 (Zona 1), $ 182.314 (Zona 2), $ 243.008 (Zona 3, Zona 4)

IGF desde $ 879.612,01: $ 56.309 (General), $ 117.133 (Zona 1), $ 175.556 (Zona 2), $ 234.008 (Zona 3, Zona 4) AYUDA ESCOLAR ANUAL IGF hasta $ 3.176.054: $ 103.176 AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD Sin tope de IGF: $ 103.176

