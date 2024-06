“Zoonosis en tu barrio” profundiza los operativos de castración en Glew

El Municipio de Almirante Brown informó que hasta el 14 de junio se llevará adelante un nuevo operativo gratuito de “Zoonosis en tu Barrio” en la localidad de Glew, una propuesta integral que incluye la castración de perros y gatos. Los animales castrados también serán vacunados contra la rabia. Las actividades tendrán lugar en el Centro Social “El Gendarme”, ubicado en Calderón N° 572 entre Pereyra y Romero, y está previsto que se otorguen un total de 50 turnos diarios. Para ello, las y los vecinos deberán registrar a sus perros y gatos a partir las 8 horas, y se atenderá solo por orden de llegada y con el animal presente. “Seguimos descentralizando los servicios y sumando nuevos operativos gratuitos de castración para nuestros perros y gatos, en esta ocasión durante una semana estamos en la localidad de Glew”, señaló Mariano Cascallares. En tanto, agregó que para Almirante Brown “son una prioridad” las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos, de allí que el objetivo es replicar la propuesta en los diferentes barrios y localidades del distrito. Vale señalar que durante las jornadas también se aplicará la vacuna antirrábica a los animales castrados, además se realizará el retiro de puntos y se otorgaran turnos para la sede del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis en Burzaco. Cabe recordar, que los animales deben tener ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Además, es obligatorio trasladar a los gatos en una bolsa de red (como las de cebolla). Y llevar una manta para cada animal. Las hembras preñadas o en celo se castran igual, siempre a partir de los cinco meses de edad.

