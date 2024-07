Este fin de semana llega la feria “Mi Pyme” a la Granja Educativa Municipal

El Municipio de Almirante Brown anunció que este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de julio estará presente la Feria “Mi Pyme” en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, en el marco de una de las actividades de cierre de las Vacaciones de Invierno. La feria, impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio, estará ubicada dentro del predio de la avenida Juan B. Justo al 1000 con una amplísima variedad de productos realizados por emprendedores y emprendedoras locales, desde las 10 hasta las 17hs. En este sentido, con entrada libre y gratuita los vecinos y vecinas podrán encontrar distintos stands con distintos productos, entre ellos de impresiones 3D, cerámica, macetas, y agendas y encuadernaciones. También artesanías en alpacas, mates, alforjas, parches y stickers, indumentaria, textil, juguetes artesanales y didácticos, bijouterie, accesorios, anime y marroquinería, entre muchos más. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a visitar la Feria Mi Pyme en nuestra querida Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, donde con entrada gratuita se encontrarán stands con importantes productos elaborados por emprendedores de nuestro distrito a precios accesibles”, subrayó Mariano Cascallares.

