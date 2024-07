Extendieron hasta agosto el acuerdo por el precio de la carne en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que extendió hasta agosto el Acuerdo de Precios que mantiene con dos importantes frigoríficos de nuestra región, con descuentos en más de una docena de cortes de carne muy convenientes para el bolsillo de las vecinas y vecinos del distrito. Cabe recordar, que dichos acuerdos rigen entre la Comuna y las empresas comercializadoras “Morres” con ofertas disponibles en seis de sus sucursales del Municipio, y “Doña María” en su local de Malvinas Argentinas. Los convenios se amplían hasta los últimos días de julio. “Seguimos trabajando no solo para cuidar la economía de todos los hogares brownianos sino para garantizar el acceso a alimentos de calidad, por eso extendemos el acuerdo de precios que mantenemos con dos frigoríficos de la región”, señaló el intendente municipal, Mariano Cascallares. En Morres los vecinos pueden aprovechar las siguientes ofertas: el kilo de Espinazo a $1.899,90; el kilo de Falda/Falda Parrillera a $3.099,90; el kilo de Osobuco a $3.849,90; la Tapa de Bife a $4.349,90 y el Asado a $4.799,90 el kilo. Además, Matambre a $5.299,90 el kilo; la Tapa de Nalga a $5.849,90; la Aguja/Roast Beef y Tapa de Asado a $5.999,90; Paleta a $6.299,90; Bola de Lomo y Cuadrada a $6.699,90; y Peceto a $7.999,90 el kilo. La Costillita de Cerdo a $4.649.90 el kilo y Pechito a $4.499,90. También, el kilo de Pata y Muslo a $2.199,90-. Estos descuentos están disponibles en los locales ubicados en Hipólito Yrigoyen N°14.677 y en Joaquín V. González N° 2500, en Burzaco; Avenida Lacaze N° 4298 de Claypole; Almafuerte N° 50 y Patria N° 25, en Glew; y en José Alberto Kellertas N° 712 de Longchamps, cuya atención es a partir de las 13 horas. Por otro lado, en el frigorífico “Doña María”, situado en la avenida Monteverde N° 1745 de Malvinas Argentinas- abierto de lunes a sábados de 6 a 15 horas y domingos de 7.30 a 13 horas- se pueden conseguir importantes rebajas en diferentes cortes, entre ellos, el Asado que se mantiene a un precio de $3.990,- el kilo. Además, el kilo de Tortuguita/Palomita a $5.390; Paleta y Roast Beef a $5.490; Tapa de Nalga, Cuadrada y Bola de Lomo a $5.690, y la Nalga a $6.390. También, la Bola de Lomo de cerdo y cuadril de cerdo a $3.150; y Nalga/ cuadrada de cerdo y Peceto/cuadrada de cerdo a $3.350 el kilo. Los vecinos además pueden adquirir el kilo de Morcilla a $1.990,- y el Queso de Cerdo a $1.190; y el Jamón Crudo (1/2 pieza) por kilo a $6.590.

