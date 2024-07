La CGT decidió retirarse del ”diálogo social” por falta de respuestas por Ganancias

La CGT decidió este jueves no asistir a la reunión del diálogo social que se iba a realizar la semana próxima, convocada por Julio Cordero, secretario de Trabajo, y que contaba con la participación de los empresarios del Grupo de los Seis (G6). Así se definió en la reunión que el Consejo Directivo de la central obrera mantuvo por la tarde en su sede de la calle Azopardo, donde además anticiparon que el 7 de agosto se plegarán a la movilización que las organizaciones sociales realizan todos los años a San Cayetano. También plantearon una nueva convocatoria para definir los pasos a seguir con respecto al plan de lucha. Quejas de la CGT al Gobierno por incumplimiento Héctor Daer, cotitular de la central sindical, realizó una conferencia de prensa luego de la culminación del encuentro: ”El Gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales”, sentenció, en referencia al Impuesto a las Ganancias y el pedido de que el Poder Ejecutivo retire la apelación ante la Corte Suprema contra la suspensión del capítulo laboral del DNU 70. ”Ninguna de estas dos cosas tuvo significado positivo”. Esas demandas habían sido planteadas la semana pasada por la central obrera frente a Cordero, quien se había comprometido a dar una respuesta al respecto. También agregó que el Gobierno ”quedó en el medio un tema técnico para precisar en la reglamentación de la reforma laboral”, y lanzó: ”Esto que tan vagamente se plantea como despidos con causa por bloqueos y por tomas utilizando la palabra total o parcialmente y eso se hace una limitante absoluta. Es un artículo que está muy mal escrito, muy mal hecho, aparte de lo nocivo que es”. ”No estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de conversación y de negociación tripartita cuando habíamos quedado en que íbamos a discutir la reglamentación (de la reforma laboral) y en el día de ayer ya el Gobierno reglamentó algo que también es nocivo de la reforma laboral, como esta figura de que un independiente puede tener tres colaboradores que no estarían nunca en relación de dependencia ni tendrían beneficios sociales”, aseguró. Por último, reafirmaron que la unidad del sindicato ”no está en juego”, y Pablo Moyano, quien es uno de sus rivales dentro de la CGT, mostró su apoyo. En reunión previa, la CGT reclamó por la reforma laboral y Ganancias El pasado martes, la CGT le planteó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, sus críticas por la reforma laboral de la Ley Bases, el DNU y el regreso de la 4° categoría del Impuesto a las Ganancias. Advirtió que puede haber más presentaciones judiciales para impedir su aplicación. Aprobada y promulgada la Ley Bases, aun falta la reglamentación. Preocupados por el capítulo laboral, la CGT venía pidiendo una audiencia con el gobierno para atenuar todo lo posible los efectos que, consideran, negativos para los derechos laborales. A la salida de la reunión, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, criticó a “los artículos que tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral”. Otro de los reclamos se vinculó con el DNU de diciembre. La central sindical le pidió que se retire la apelación hecha por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema a la sentencia favorable a la postura de CGT sobre la inconstitucionalidad del capitulo laboral del DNU 70/23.

