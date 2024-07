Esta semana, zoonosis Brown llega a Ministro Rivadavia con nuevas jornadas descentralizadas en castración

El Municipio de Almirante Brown informó que esta semana el Centro de Salud Animal y Zoonosis realizará nuevos operativos de castración de perros y gatos en diferentes sectores e instituciones de Ministro Rivadavia. Los animales castrados también serán vacunados contra la rabia. Las jornadas sanitarias, llevadas a cabo en el marco del Programa de castraciones gratuitas promovidas por la Comuna, tendrán lugar este martes 23 y miércoles 24 de julio en Araujo N° 2000 y su intersección con la calle Supparo, Altos del Castillo. En tanto, el jueves 25 y viernes 26 de julio en la Capilla Sagrado Corazón, ubicada en C. del Campo N° 1238, entre Pedro Irigoyen y Chazarreta. Está previsto que, para cada una de las jornadas se otorgará un total de 50 turnos. Para ello, las y los vecinos deberán registrar a sus perros y gatos a partir de las 8 horas. Se atenderá solo por orden de llegada y con el animal presente. Los animales, que pueden castrarse a partir de los cinco meses de edad, deben tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Es obligatorio llevar a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebollas) y además una manta por cada animal que se atienda. Las hembras preñadas o en celo se castran igual. Según se indicó, los animales castrados también podrán aplicarse la vacuna antirrábica, además se brindará atención veterinaria y retiro de puntos de sutura. “Sumamos nuevos operativos gratuitos de castración para nuestros perros y gatos. En esta oportunidad, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, que sigue descentralizando su trabajo, llega a Ministro Rivadavia”, indicó el intendente, Mariano Cascallares. En tanto, subrayó que las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos “son una prioridad para Almirante Brown”, de allí que el objetivo de la Comuna es replicar la iniciativa en diferentes sectores e instituciones del distrito.

