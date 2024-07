Las camaras lectoras de patentes de Brown permitieron detener a una banda que robaba en la región

Las Cámaras Lectoras de Patentes del Municipio de Almirante Brown posibilitaron la detención de una peligrosa banda: todo comenzó cuando los dispositivos advirtieron sobre el ingreso al distrito de un vehículo que había estado involucrado en un hecho de un robo automotor en nuestra región. Fue entonces cuando desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) se generó una alerta que le permitió a la Policía Bonaerense aprehender tras una persecución automovilística a tres peligrosos delincuentes. Se trata de un automóvil Peugeout 208 color blanco patente AA047GM que estuvo involucrado en un robo automotor el pasado 18 de julio. Una vez alertada por el COM, la Policía logró divisar el rodado estacionado en las calles Murature y San Luis. Se iniciaron tareas de vigilancia y al ver a tres masculinos subir al auto se inició del seguimiento del mismo solicitando apoyo. Luego de una persecución, los sospechosos fueron detenidos con el vehículo en Rafael Calzada. Mantenida comunicación con el Dr Blanco de la UFI de Almirante Brown avaló lo actuado por los efectivos policiales. En ese marco el intendente Mariano Cascallares precisó que “vamos a seguir incorporando herramientas tecnológicas como las cámaras en todas las modalidades porque dan resultados concretos en la prevención del delito”. Enumeró en ese sentido a las 1600 cámaras de monitoreo que funcionan en el distrito, a la aplicación Brown Previene que ya utilizan más de 35 mil personas, a los Corredores Escolares Seguros, a los Puntos Seguros o Tótems de Seguridad y a las Alarmas Comunitarias Municipales entre otras medidas para cuidar a las vecinas y los vecinos brownianos.

