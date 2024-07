Por un problema tecnológico, la Ciudad no podrá cobrar el aumento del subte en agosto

Por un problema con los molinetes, SBASE no podrá cobrar completo el último aumento tarifario que se aplicará a partir del próximo 1° de agosto. Tras ganar una larga pelea en la justicia para aumentar el precio del subte, el gobierno porteño perdió la batalla contra la tecnología y no podrá aplicar la suba por un motivo insólito. Por un problema técnico es necesario modificar todos los molinetes de la red y en el gobierno porteño creen que no llegarán con los cambios antes de que termine julio. “Tendrían que haber hecho un recambio tecnológico en 2015, pero lo pospusieron”, le dijo a LPO una fuente al tanto de las dificultades que atraviesa la red de subtes. Un problema con el hardware limita el precio que pueden cobrar el boleto. Con la tarifa actual no hay inconvenientes, pero la próxima suba no pasa el filtro. “Es difícil de entender, pero el problema es con el hardware, no con el software”, dijeron. Cuando se cambiaron la totalidad de los molinetes para utilizar la tarjeta Subtepass, el boleto costaba 70 centavos. Ese precio se multiplicó casi mil veces y el sistema no soportará el próximo incremento. El 1° de junio la tarifa aumentó a $650 luego de que la cámara de apelaciones hiciera lugar a un pedido del gobierno para suspender una cautelar dispuesta por Elena Liberatori. En agosto el precio del viaje debería subir a $757, casi el doble que el costo de los colectivos que recorren el área metropolitana.

