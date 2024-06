Lanús Gobierno participó de la correcaminata “Cuidar las infancias” en Valentín Alsina

Lanús Gobierno participó de la correcaminata “Cuidar las infancias”, organizada por el Colegio Armenio Jrimian con el objetivo de llevar adelante una misión solidaria para mejorar la infraestructura deportiva de la escuela. La actividad tuvo dos metas: una de 1K y otra de 5K. Además, comenzó a las 10 de la mañana desde la calle Choele Choel 555, en Valentín Alsina. A los participantes se les proporcionó una remera deportiva, una mochila y una identificación dorsal. Participaron de la jornada la secretaria de Lanús Gobierno, Natalia Gradaschi, y la subsecretaria de Gestión Ciudadana, Jessica Leyro.

