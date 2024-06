El municipio anunció nuevo acuerdo de precios de la carne para los vecinos de Brown

El Municipio de Almirante Brown arribó a un nuevo Acuerdo de Precios para una decena de cortes de carne con un frigorífico de nuestra región, que permitirá que las vecinas y los vecinos accedan a mercadería de calidad a un menor precio. Por ejemplo se ofrece el kilo de asado a $3990. Se trata de la empresa comercializadora “Doña María” y el acuerdo de precios es solo aplicable (por el momento) a su sede central ubicada en la Avenida Monteverde N° 1745 de la localidad de Malvinas Argentinas. Al respecto el intendente municipal, Mariano Cascallares, indicó: “concretamos un nuevo acuerdo de precios que no solo fomenta el consumo local, sino que también promueve el acceso de nuestra gente a los alimentos de calidad y cuida el bolsillo de nuestros vecinos”. Los cortes que se comercializan a partir del acuerdo entre el frigorífico y la Comuna son: Asado $3990; Tortuguita/Palomita $5390; Tapa de Nalga, Cuadrada y Bola de Lomo a $5690; Nalga sin Tapa $6390; Cuadril, Peceto y C. Cuadril $6490 por kilo. Vale señalar que el mencionado frigorífico atiende al público de lunes a sábados de 6 a 15 horas, y los domingos entre las 7.30 y las 13 horas. El Acuerdo de Precios constituye otra política pública que promueve el Municipio de Almirante Brown con el objetivo de fomentar el consumo local, garantizar el acceso a alimentos de calidad y cuidar la economía las y los vecinos de nuestro distrito.

