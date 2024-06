En qué consiste la reforma en escuelas bonaerenses y por qué se eliminó la repitencia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó la forma de dar clases en el territorio bonaerense: a partir del próximo año se suprimirá la repitencia en la escuela secundaria y desde 2025 se implementará un sistema de acreditación por materias. ¿En qué consiste? Según indicó Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia, “en la actualidad se acredita por materia, pero repetís en bloque. Nosotros queremos partir de otro paradigma. La materia aprobada no se recursa si hay allí un derecho adquirido. Este jueves, con la repitencia aun las materias que aprobabas las tenés que recursar. La materia aprobada no se recursa y la materia pendiente se enseña mucho, nosotros decimos se intensifica. Hay alguien que va a acompañar”. Y agregó: “No es posible pensar que el futuro está en el pasado. Nos debíamos una modificación del régimen académico secundario”. En qué consiste la eliminación de la repitencia en los secundarios de la Provincia Los principales puntos de la reforma escolar impulsada desde el Gobierno de Axel Kicillof son: No se obligará al alumno a recursar todas las materias del año. Simplemente deberá volver a cursar las que haya reprobado.

L as materias no aprobadas -hasta cuatro- se rendirán a través de un curso acelerado entre diciembre y marzo donde se evaluará cómo es la situación del alumno y si logra revertir lo desaprobado. En caso de tener más de cuatro sin aprobar en un año, esas que excedan el número deberán ser recursadas en el siguiente período lectivo.

entre diciembre y marzo donde se evaluará cómo es la situación del alumno y si logra revertir lo desaprobado. En caso de tener más de cuatro sin aprobar en un año, esas que excedan el número deberán ser recursadas en el siguiente período lectivo. Ya no se repetirá un año entero , sino que se hará una intensificación de la enseñanza al principio y final de los dos cuatrimestres en cada materia desaprobada, siempre y cuando sean hasta cuatro.

, sino que se hará una intensificación de la enseñanza al principio y final de los dos cuatrimestres en cada materia desaprobada, siempre y cuando sean hasta cuatro. En caso de que las materias pendientes de aprobación sean cinco o más, recién ahí las que excedan el límite se deberán recursar .

. La evaluación será por nota numérica en dos cuatrimestres, en los cuales se deberá aprobar con 7 o más en cada uno de los segmentos.

en cada uno de los segmentos. Se incorporarán diferentes propuestas formativas, entre las que habrá más posibilidades de realizar pasantías en organizaciones comunitarias y ámbitos de estudio superior. Los alumnos ya no repetirán en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires El Gobierno bonaerense explicó la decisión de eliminar la repitencia en la provincia El director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, defendió la iniciativa que elimina la repitencia en las escuelas del territorio bonaerense: “Yo no soy el ministro del siga siga”. En declaraciones radiales, el funcionario bonaerense explicó la medida y utilizó como ejemplo a la Ciudad de Buenos Aires: “A todos nos está costando que los pibes aprendan, a la Ciudad de Buenos Aires que hace 18 años que la gobierna otro signo político, que ha dejado la repitencia”, señaló el dirigente quien se cuestionó: “¿Por qué sólo hay exigencia si repetís?”. “¿Por qué nos ponemos tan nerviosos con un sistema que tiene 100 años y que no ha demostrado que los pibes aprenden más cuando repiten? El mundo salió de la repitencia hace tiempo, buena parte de la argentina. Más de la mitad de la Argentina ya tiene otro régimen académico”, agregó.

Both comments and pings are currently closed.