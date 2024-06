Universidades van a un paro de 48 horas “ante la falta de respuestas del Gobierno”

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) confirmó hoy el paro de 48 horas para el próximo martes y miércoles “debido a la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional”. La ratificación de la medida de fuerza se adoptó en el marco de una asamblea de secretarios generales con la participación de gremios de base para analizar la continuidad del plan de lucha contra el ajuste del financiamiento. De esta manera, resolvieron “convocar a un paro de 48 horas para los días 11 y 12 de junio, debido a la falta de respuesta por parte del gobierno nacional”. Además, resolvieron “movilizar el próximo miércoles 12 de junio frente al Congreso de la Nación, a las 9 hs, para manifestar el absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra”. Luego del plenario, el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, lamentó que “desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”.

