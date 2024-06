Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Ecuador

La Selección Argentina se prepara en el predio del Inter Miami para la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos, pero antes encarará dos amistosos que el entrenador Lionel Scaloni utilizará para terminar de ver a sus futbolistas de cara al corte final de la lista de convocados. adelantó que esperaba ver la evolución física de alguno de sus dirigidos que llegaban con molestias. El DT citó a 29 futbolistas para la gira previa al certamen continental, tres de los cuales se quedarán afuera. En este sentido, Mientras tanto, y de cara al primero de los dos amistosos, este domingo ante Ecuador, trascendió que Scaloni podría optar por un equipo que mezcle habituales titulares con algunos recambios. Pensando en el primer enfrentamiento, el DT planea unos retoques a su once ideal para el partido en el Soldier Field de Chicago la noche del domingo. Sin embargo, deberá evaluar los casos de Enzo Fernández y Nahuel Molina. Si bien es poco probable que el técnico confirmo con anterioridad el equipo, tendrá la práctica del viernes por la tarde y sábado a la mañana para terminar de definir los 11, ya que después del mediodía afrontarán las tres horas de vuelo desde Miami hacia Chicago, para quedar concentrados a la espera del amistoso del domingo. La probable formación de la Selección Argentina para el amistoso contra Ecuador Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y Nicolás González o Ángel Di María. A qué hora juega la Selección Argentina contra Ecuador El conjunto nacional juega este domingo 9 de junio desde las 19 con Ecuador en el Soldier Field de Chicago en el marco de un amistosos. Se podrá ver en vivo a través de Telefe y La Televisión Pública. Además, se podrá seguir en vivo por la plataforma Flow, Telecentro Play y Directv Go. Calendario completo de la Selección Argentina en 2024: fechas y rivales Amistosos Argentina vs Ecuador | Amistoso | 9 de junio, a las 19.

| Amistoso | 9 de junio, a las 19. Argentina vs Guatemala | Amistoso | 14 de junio, a las 21. Copa América 2024 Argentina vs Canadá | Fecha 1 | 20 de junio, a las 21 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

| Fecha 1 | 20 de junio, a las 21 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. Chile vs. Argentina | Fecha 2 | 25 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

| Fecha 2 | 25 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. Argentina vs. Perú | Fecha 3 | 29 de junio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Both comments and pings are currently closed.