El municipio formó a adultos mayores como promotores de una vejez activa y saludable

Municipio de Almirante Brown entregó certificados del curso de Promotores de Envejecimiento Activo y Saludable a más de 90 adultos mayores, quienes participaron de una importante iniciativa en la que se brindaron herramientas para mejorar la calidad de vida y promover el bienestar comunitario de nuestra tercera edad. La jornada se llevó adelante en el Salón Azul de la Casa de la Cultura de Adrogué y fue encabezada por la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y el presidente del Consejo Municipal de Adultos Mayores, Carmelo Pernicone. El curso fue impulsado desde el Consejo Municipal del Adulto y Adulta Mayor junto a la Universidad Guillermo Brown con el objetivo principal de brindar herramientas para mejorar la calidad de vida y promover el bienestar comunitario de nuestra tercera edad. “Estamos muy contentos de haber compartido una importante capacitación junto a nuestros adultos mayores, quienes participaron de una importante capacitación en la que se brindaron herramientas para promover su bienestar”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares. El mismo estuvo conformado por tres jornadas de capacitaciones donde expusieron referentes de distintas áreas del municipio, entre ellas las secretarías de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos; de Prevención y seguridad Ciudadana; de Producción, Empleo y Formación Profesional; de Salud y de Educación, Ciencia y Tecnología, además del Instituto Municipal del Deporte y del Instituto Municipal de las Culturas. Dijeron presente también en la actividad el secretaria de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Educación, Lic. Gabriela Vranic; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro; la coordinadora Adultos Mayores, Matilde Maciel, y el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown (unab), Ignacio Jawtuschenko.

Both comments and pings are currently closed.