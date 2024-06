Cascallares y Mena firmaron un convenio para seguir facilitando el acceso a la justicia de los vecino

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmaron un convenio con el objetivo de seguir descentralizando trámites para facilitar el acceso a la Justicia de los vecinos y vecinas, al tiempo que también destacaron la reciente creación del Polo Judicial de Rafael Calzada. La jornada comenzó con una reunión en Casa Municipal y luego se trasladó a la Casa de la Cultura de Adrogué, donde las autoridades firmaron un convenio a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para lograr que las instituciones civiles adecúen su constitución y su funcionamiento para obtener reconocimiento de personería jurídica. Esta iniciativa incluye además una capacitación gratuita para las autoridades de instituciones de bien público para potenciar el trabajo que realizan en el distrito. Con tales fines, estuvieron presentes en la actividad más de 70 instituciones intermedias, entre Centros de Jubilados y Pensionados, Centros Culturales, y Sociedades de Fomento de todas las localidades, quienes celebraron este importante avance en materia de descentralización para el acceso a la Justicia. Además, Mena y Cascallares evaluaron muy positivamente la reciente creación del Polo Judicial de Rafael Calzada, que ya está brindando importantes servicios a los vecinos y vecinas como por ejemplo la creación del Centro de Recepción de Denuncias. “Estamos muy contentos de recibir a Juan Martín (Mena) para seguir sumando y descentralizando servicios vinculados con la Justicia para nuestros vecinos y vecinas y entidades de bien público de nuestro querido Almirante Brown, en sintonía con el gran trabajo realizado junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en todas las áreas”, sostuvo Cascallares. Dijeron presente en la actividad la directora Provincial de Personas Jurídicas, Silvia García; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. También el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; y el presidente del Instituto Municipal de la Economía Social, Víctor Capparelli, entre otr as autoridades.

