El municipio avanza con la ampliación del Parque Industrial para generar más producción y empleo

El Municipio de Almirante Brown anunció que comenzó con la planificación para ampliar el Sector Industrial Planificado de Burzaco, que hoy cuenta con más de 300 industrias, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, para generar mayor producción y empleo. Se trata de 350 nuevas hectáreas que se sumarán a las 565 hectáreas que tiene actualmente, con el objetivo de seguir potenciando este polo productivo que se transformó en uno de los más importantes de la Provincia de Buenos Aires. El anuncio fue realizado tras una reunión en Casa Municipal encabezada por el intendente Mariano Cascallares con directivos de la empresa Solitas, que cuenta con cinco plantas productivas en el Parque Industrial, y que además es dueña de gran parte de las tierras a ampliar. Este importante avance en materia de infraestructura y productividad para el distrito permitirá que 100 nuevas pymes puedan sumarse al Parque Industrial ubicado en la localidad de Burzaco y generen más empleo. “En Almirante Brown trabajamos fuertemente para potenciar nuestro Parque Industrial, por eso iniciamos la planificación para una tercera etapa de ampliación mediante la incorporación de 350 nuevas hectáreas que se traducirán en más de 100 nuevas pymes generadoras de empleo”, explicó Mariano Cascallares. En esa línea, el jefe comunal destacó la reunión con las autoridades de la empresa Solitas, “un importante referente del desarrollo y la productividad en nuestro distrito”. De la jornada por parte del Municipio de Almirante Brown participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo y el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.