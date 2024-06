Alerta meteorológica por frío extremo y fuertes vientos: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA

El clima sigue con bajas temperaturas y en el arranque de la semana, el frío será el protagonista en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En tanto, rige un alerta meteorológico para varias provincias por fuertes vientos. Cómo seguirá el tiempo en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su reporte diario una serie de advertencias para hoy, por vientos y temperaturas extremas en distintas zonas del país. Clima: el pronóstico del tiempo para el AMBA Para el lunes 3 de junio se espera una jornada fresca y con el cielo parcialmente nublada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en sus alrededores. La temperatura de hoy será de 5°C de mínima y la máxima de 13 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El SMN informó que el lunes arrancará con un ambiente fresco, húmedo y con el cielo claro, luego la temperatura alcanzará los 13°C por la tarde, donde se espera un ambiente fresco y parcialmente nublado. En las últimas horas del lunes, el cielo estará algo nublado, el clima estará más fresco y la temperatura descenderá a los 9 grados. La humedad será alta del 78% y habrá ráfagas de viento de entre 18 y 27 km/h. El pronóstico extendido informó que prevé jornadas con ambiente fresco, con el cielo algo a parcialmente nublado y buen tiempo. El martes tendrá un ambiente frío a fresco. El cielo estará algo a parcialmente nublado a lo largo del día. La temperatura rondará entre los 8 y 12 grados. El miércoles iniciará con ambiente fresco a templado. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada, donde habrá un ambiente ventoso. La temperatura mínima será de 9° y 15 grados de máxima. Alerta meteorológica en varias provincias por frío y fuertes vientos El SMN a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este lunes, por vientos y temperaturas extremas en distintas zonas del país. El alerta amarilla por viento afectará a las provincias de Chubut, Santa Fe y Santiago del Estero. “El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h”, señalan desde el SMN. Alerta por frío del SMN. Además, hay alerta amarilla del clima por frío en gran parte de Buenos Aires, el sur de Córdoba y San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. El nivel amarillo advierte por un “efecto de leva a moderado en la salud”, pudiendo ser peligroso “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Both comments and pings are currently closed.