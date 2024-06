En un emotivo acto egresó la segunda generación de estudiantes de la Universidad Guillermo Brown

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) llevó adelante una emotiva ceremonia de egreso en la que 28 estudiantes recibieron su título, durante un acto de colación realizado en el Campus ubicado en la Quinta Rocca de Burzaco. La ceremonia fue encabezada por el rector de la institución educativa, Pablo Domenichini y el vicerrector, Facundo Nejamkis, junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, además de autoridades de diferentes universidades de la región y del Municipio, docentes, y familiares de los graduados. En total, 28 egresados y egresadas recibieron su título, de los cuales 26 de ellos se transformaron en la primera generación de universitarios en sus familias, y enaltecieron de ese modo el crecimiento de la querida Universidad Nacional Guillermo Brown. Los mismos cursaron las tecnicaturas universitarias en Acompañamiento Terapéutico, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Gestión de las Organizaciones y de Logística y Transporte. “Estamos felices de poder compartir un momento tan importante para nuestra comunidad educativa como es el segundo acto de colación de graduados de nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea subrayó que, con su primer edificio de aulas terminado, la UNAB es un verdadero orgullo para todo Almirante Brown. “Sentimos una inmensa alegría y orgullo por ver cómo crece la Universidad, que hoy cuenta con una matrícula de más de 4.500 estudiantes y 13 carreras de grado”, completó Mariano Cascallares. Finalmente, el emotivo acto se cerró con un brindis en el que sobraron las muestras de alegría y satisfacción en los rostros de quienes hoy quedarán en la historia de la universidad de Almirante Brown. Cabe recordar que el primer acto de colación de graduados se desarrolló en marzo de 2023, momento en el que 15 estudiantes habían recibido su diploma por Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, y de la Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones. Participaron de esta nueva la ceremonia, entre otros, miembros de Consejo Superior de la UNAB, gremios, centro de estudiantes, el secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entre otras autoridades.

