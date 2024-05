La Justicia ordenó al Gobierno repartir de “inmediato” los alimentos almacenados

El pedido hecho al Ministerio de Capital Humano es para que informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros datos de los alimentos hallados en los depósitos. Se denunció que se trata de más de 5 millones de kilos de comida que podría estar próxima a vencer. El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente en el plazo de tres días un “plan de distribución inmediata” de alimentos que se encuentran en depósitos o galpones “a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”. En tanto, el magistrado libró “orden de presentación” para que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos, y que según se denunció serían más de 5 millones de kilos de comida que fueron comprados por el gobierno anterior. La Justicia ordenó al Gobierno repartir los alimentos almacenados

La medida fue ordenada en la investigación iniciada por una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios avanza y ahora intimaron a Sandra Pettovello a informar dentro de 3 días sobre las toneladas de alimentos que están en depósitos. El galpón donde se encuentran los alimentos retenidos.

En febrero pasado, organizaciones sociales, entre ellos, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois presentaron una denuncia contra Pettovello, en la que se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”. Grabois amplió la denuncia días atrás, cuando según un pedido de información pública realizada por El Destape reveló el detalle de alimentos que estaría próximo a vencerse acumulado en depósitos. Según la denuncia original de Grabois, e impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, la ministra estaría “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”. Galpones con alimentos retenidos.

En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria “informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre. Amparo y medida de no innovar

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano “no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos, hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria”. Los planteos tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, “en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”. También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.

