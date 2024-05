En una semana zoonosis Brown concretó 600 prestaciones y sigue ofreciendo servicios gratuitos en Glew

El Municipio de Almirante Brown informó que en la última semana Zoonosis Brown concretó más de 600 prestaciones, entre castraciones, aplicación de vacunas antirrábicas, desparasitaciones y consultas varias, en las jornadas itinerantes realizadas en Glew y anunció que la propuesta se está replicando del 27 al 31 de mayo en el Centro de Jubilados Parque Roma. Se trata del operativo gratuito de “Zoonosis en tu Barrio”, una iniciativa integral que incluye la posibilidad de concretar castraciones para perros y gatos a partir de los 5 meses de edad, entre otros servicios, y que en los últimos días fue un gran éxito en la Sociedad de Fomento “Ipona”. Con la misma premisa y tras haber concretado más de 600 prestaciones, esta semana regresa con más servicios, pero al centro de jubilados Parque Roma, ubicado en Fleming N° 3455, entre Cattaneo y Argentina, también en la localidad de Glew, desde las 7,30 horas. La atención es por orden de llegada y con el animal presente. Tanto los perros como los gatos deben tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos antes de la castración y además es obligatorio que los gatos estén dentro de una bolsa de red (como las de cebollas) y llevar una manta por animal. Las preñadas o en celo se castran igual. “Seguimos sumando servicios en barrios y localidades de Almirante Brown. Somos el primer municipio no eutanásico en el marco de nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas que es modelo en el país y esta continuamos con un operativo descentralizado y gratuito en la querida localidad de Glew”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Cabe recordar que el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco, un verdadero orgullo browniano, recibe todas las semanas a funcionarios y representantes de todos los municipios del país, e incluso de Latinoamérica, para conocer de primera mano y replicar el modelo sanitario que se implementa en el distrito. Las visitas tienen como objetivo que las distintas delegaciones conozcan las instalaciones edilicias, el recurso humano que trabaja en el lugar y su operatividad técnica, todo en el marco de las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos del distrito, las cuales posicionan a Almirante Brown como el primer Municipio no eutanásico y referente de todo América Latina.

Both comments and pings are currently closed.