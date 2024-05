Continúa la inscripción vpara los cursos del Centro Formación Profesional Anexo 429 de Lanús

En junio comienzan los cursos de Formación Profesional en el CFL N° 429 Anexo de Lanús, aun quedan vacantes para la inscripción Los cursos que se dictan son:

.Auxiliar de Atención en sistema de salud

.Operador de cuidados de adultos mayores

.Cocinero de comedor escolar

.Maestro Pizzero Roticero

Link para inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds76Fh77w7WGUGLHC9q9gBT3lF4KEWDPSA-xjfHhjIJ2r9ow/viewform?usp=send_form Consultas a: anexolanus.cfl429@gmail.com https://www.instagram.com/cfl429.anexolanus/?igsh=bHd4NGwybmh0NGpv Dirección. Albariños 3651, Montechingolo

