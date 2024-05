Lomas de Zamora se prepara para “Lomas por la Patría” hoy 25 de Mayo

Este sábado 25 de mayo, Lomas de Zamora se llenará de color y alegría con la celebración de “Lomas por la Patria”. El municipio invita a todos los vecinos, familias y amigos a unirse a esta gran fiesta popular, que promete ser una jornada inolvidable de celebración de la identidad nacional. Actividades y Espectáculos Las festividades comenzarán a las 11 de la mañana y continuarán a lo largo del día. Entre las actividades destacadas, habrá presentaciones musicales a cargo de Chango Spasiuk y La Clave Santiagueña, quienes deleitarán al público con su espectáculo “Taco y suela” en el escenario de la Plaza Grigera a partir de las 15. También se bailará el tradicional Pericón Nacional y se organizará un baile popular en el que todos podrán participar y disfrutar. Desfile y Ambiente Festivo La jornada también incluirá un desfile tradicional, en el que se invita a los asistentes a llevar su mate y su bandera para celebrar juntos. Los organizadores enfatizan que este evento es una excelente oportunidad para que la comunidad de Lomas de Zamora celebre su identidad y disfrute de un día festivo en compañía de amigos y familiares.

