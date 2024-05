Fiesta Patria: Pueblo y gobierno de Brown conmemoraron el 214 aniversario de la Revolución de Mayo

El intendente de Almirante Brown encabezó este sábado en la localidad de Rafael Calzada los festejos por el 214 Aniversario de la Revolución de Mayo junto a una multitud de vecinos, vecinas, ex combatientes, integrantes de la comunidad educativa e instituciones intermedias y de bien público locales. En un acto lleno de banderas celestes y blancas, la ceremonia oficial se realizó por la mañana en la Plaza 25 de Mayo ubicada entre las calles Colón, Martín Arin, Lavalle y Rivadavia, y comenzó con una previa artística folklórica con la actuación de la Compañía “Danzares Buenos Aires” a cargo de los profesores Lucía Gutiérrez y Guillermo Vivas. Luego continuó con una acción de gracias y bendición de Banderas de Ceremonial, a cargo del Cura Párroco de la parroquia Santísima Trinidad, Francisco Betekeneng y la posterior entrega de banderas a entidades y establecimientos educativos de Almirante Brown. “En este 214 aniversario de la Revolución de Mayo, puntapié inicial de nuestro proceso de Independencia, celebramos el amor que sentimos por la Patria trabajando fuertemente todos los días por nuestros vecinos y vecinas para tener el Almirante Brown que todos y todas queremos y anhelamos”, remarcó Mariano Cascallares. La actividad continuó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar “Mayor Domingo de Ruvo” y con un show artístico y musical de la mano de la cantante Carina Andino y sus músicos. Cabe destacar que durante todo el día, además, el Municipio de Almirante Brown llevó adelante la Feria “Paseo a Cielo Abierto” una importante actividad solidaria que tuvo como principal premisa ayudar y colaborar con las instituciones intermedias de la querida localidad de Rafael Calzada. Con tales fines, se ofrecieron una amplia variedad de propuestas gastronómicas a precios populares, enfocándose principalmente en comidas típicas como locro, guido de lentejas, empanadas, pastelitos, torta fritas y mucho más, junto con shows en vivo y propuestas artísticas. Dijeron presente en la ceremonia oficial el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, además del delegado municipal Nazareno Roselli, funcionarios y funcionarias de todas las áreas de Almirante Brown, integrantes de la Comunidad Educativa, ex combatientes, instituciones intermedias, Bomberos, y una multitud de vecinos y vecinas, entre otros.

