El municipio de Brown puso en marcha el “Operativo Frió 2024”

El Municipio de Almirante Brown anunció que puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío para asistir a personas en situación de calle, debido a la llegada de las bajas temperaturas. En el marco del programa Cimientos Brown, la comuna profundiza la atención a los vecinos y vecinas que viven en las calles y deciden permanecer en esa situación brindándoles abrigo, alimentos e insumos de higiene. A través de la propuesta municipal se aborda y acompaña la problemática del sinhogarismo durante todo el año, garantizando los derechos de quienes atraviesan ese contexto, para construir vínculos que promuevan otros escenarios posibles y, en la mayoría de los casos, dando solución a la situación. En este sentido, con la llegada de las bajas temperaturas, se asiste con la entrega de abrigo (frazadas, camperas, zapatillas y medias), además de insumos de cuidado e higiene y alimentos. Durante el “Operativo Frío”, se recorren, en horario vespertino, todos los puntos donde se encuentran las personas que viven en situación de calle para asistirlas, al tiempo que además se trabaja en alternativas y soluciones habitacionales. “Desde el Municipio de Almirante Brown tenemos el compromiso de cuidar y garantizar los derechos de las personas en situación de calle, quienes en algunos casos por diferentes circunstancias deciden permanecer en esas circunstancias. Por eso, mediante recorridas nocturnas, hacemos un seguimiento de las distintas situaciones y brindamos asistencia”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares. Para mayor información o recibir asistencia directa se puso a disposición el whatsapp de Cimientos Brown: 15-6987 8916 y el teléfono del Centro de Operaciones Municipal (COM) 2206-1333. También se puede informar personalmente en la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, ubicada en Erezcano N° 1252, Adrogué.

Both comments and pings are currently closed.