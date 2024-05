La Cámpora fijó postura tras el procesamiento de Espinoza: “No encubrimos denuncias de abuso sexual”

Tras conocerse el procesamiento de Fernando Espinoza en la causa que lo involucra por presunto abuso sexual a su exsecretaria, en La Cámpora salieron a desmentir versiones periodísticas que aludían a una tregua con Axel Kicillof en apoyo al matancero y exclamaron: “No encubrimos denuncias de abuso sexual”. En un comunicado emitido por el Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros y que fue replicado por referencias de la agrupación como Lu Cámpora y Mayra Mendoza, la agrupación salió al cruce de una nota de Clarín que señala que “La Cámpora y Kicillof se olvidan de la interna y cierran filas para apoyar a Espinoza”. En rechazo a esa versión, fijaron postura sobre el tema: “Siempre estuvimos del lado de las mujeres que sufrimos violencias por razones de género. Incluso, y sobre todo, cuando estas situaciones involucraron a compañeros de nuestra organización”. Y agregaron: “Militamos por fortalecer políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias. Pero también por transformar el Poder Judicial, para que incorpore la perspectiva de género en los procesos judiciales y sus decisiones”. Frente a eso, focalizaron en el Poder Judicial, pidiendo que “actúe respetando los estándares en materia de investigación de delitos contra la integridad sexual”. Como viene contando LPO, el procesamiento de Espinoza se da en el marco de una causa que data de 2021, que fue cerrada pero reactivada en 2022. Ahora, luego de tomarle declaración indagatoria a Espinoza el 30 de abril pasado -donde el matancero negó haber cometido delito alguno-, la jueza María Galletti procesó al intendente por abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, le impuso un embargo por $1.500.000 y la prohibición de acercamiento y todo contacto con la denunciante. La Justicia procesó a Fernando Espinoza por abuso sexual En este contexto, además del posicionamiento fijado desde el camporismo, en el gobierno de Axel Kicillof también aludió al tema la ministra de Mujeres, Genero y Diversidad de la provincia, Estela Díaz, quien pidió “que se juzgue con perspectiva de género”. Díaz recordó que la denuncia “tiene casi tres años” y señaló que su ministerio está a disposición para acompañar a la persona que realizó la acusación porque “siempre acompañamos a las víctimas”, dijo en declaraciones radiales. La oposición quiere que Espinoza se tome licencia hasta que exista fallo firme en la causa por abuso sexual “Hay un proceso judicial en curso y pedimos que se juzgue con perspectiva de género, que se garantice el acceso a la justicia y manifestar también una gran preocupación porque esto fue hace tres años”, dijo Díaz, que consideró que esta demora redunda en “una falta de acceso a la Justicia y desalienta a otras personas en la misma situación”. “Lo fundamental para nosotras es el acompañamiento institucional, porque estamos para eso, y exigimos que sea con celeridad y perspectiva de género debido a que es fundamental en las denuncias de este tipo de delitos”, sostuvo.

