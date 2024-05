Almirante Brown conmemora el 214° aniversario de la Revolución de Mayo

En conmemoración del 214° aniversario de la Revolución de Mayo, el Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 25 llevará adelante el tradicional acto oficial en la localidad de Rafael Calzada. La ceremonia, que será encabezada por el intendente municipal, Mariano Cascallares, tendrá lugar en la plaza 25 de Mayo, ubicada entre las calles Colón, Martín Arin, Lavalle y Rivadavia, a partir de las 10 horas. “Invitamos a las familias brownianas a recordar y celebrar un nuevo aniversario de la Patria, el 25 de mayo de 1810, un hecho histórico que marcó el inicio del proceso de la independencia de nuestro país”, indicó Cascallares. Según se adelantó, la previa artística folklórica contará con la actuación de la Compañía “Danzares Buenos Aires” a cargo de los directores profesores Lucía Gutierrez y Guillermo Vivas. En la ocasión, se llevará a cabo una acción de Gracias y bendición de Banderas de ceremonia que serán entregadas a entidades y establecimientos educativos de nuestro distrito. Además, las y los vecinos presentes podrán disfrutar de la actuación de la Compañía folklórica “Danzares Buenos Aires” a cargo de Lucía Gutiérrez y Guillermo Vivas, y de la presentación de la cantante Carina Andino y sus músicos, quienes cerrarán la jornada festiva. El Municipio browniano invitó a las y los vecinos y a las instituciones brownianas a participar de la celebración del 25 de Mayo celebrando nuestro amor por la Patria.

