Avellaneda: Cuatro detenidos en un violento intento de asalto, persecución

El partido de Avellaneda se vio conmocionado esta madrugada por una persecución policial que tuvo como protagonista a dos patrulleros y un vehículo en el que viajaban cuatro delincuentes que venían de protagonizar un intento de robo. El raid policial finalizó en el cruce de la avenida Belgrano y Güemes cuando un móvil del Comando de Patrullas Avellaneda impactó contra un Ford Fiesta Kinetic. En ese auto viajaba el grupo que intentó asaltar una casa en Elizalde y Lucena, en el barrio Piñeyro, ubicado en Gerli. Los integrantes de la vivienda percibieron los movimientos, dieron la alerta vecinal que recepcionó la Policía y, a través de las cámaras municipales, dieron con la ubicación de los delincuentes. Un móvil llegó a la vivienda y los ladrones emprendieron la huida, sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Una camioneta policial se sumó a la persecución y realizó un operativo cerrojo por la calle Güemes que terminó con el impacto contra el vehículo a las 3:15 horas. El choque ocurrió frente a la rotonda de la Plaza Güemes, en una zona de gran circulación con una estación de servicio ubicada casi debajo del viaducto de las vías del tren Roca, a unas 20 cuadras del estadio de Arsenal de Sarandí y cerca de un importante shopping comercial. Una agente policial que estaba adentro de la camioneta colisionada sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital P. Fiorito junto a uno de los delincuentes, identificado como Juan Ángel Rodríguez, de 28 años, que quedó también herido adentro del Ford Fiesta. La Seccional 6ta. de Avellaneda informó la identidad del resto de los involucrados: Gabriel Jonathan Villar (35), Giovanni Anchaba (18) y Leonardo Daniel Acosta Estigarribia (18), todos ellos de nacionalidad argentina. Sobre el primero regía un pedido de captura desde junio de 2019 a requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 61. Del interior del vehículo, según consignó el parte policial, se secuestró una llave cruz, un cricket, una llave francesa, un alicate, un par de guantes de tela y un teléfono policial. Horas después del choque, una grúa municipal remolcó al vehículo que quedó destruido en su parte frontal. Producto del impacto, hubo un corte vehicular en la zona con una restricción perimetral. En la causa, caratulada como tentativa de robo agravado en poblado y en banda, toma intervención la U.F.I. Nro. 03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús.

