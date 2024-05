Ambiente Sí: Lanús Recicla irá a Remedios de Escalada

Lanús Gobierno realizará un nuevo operativo Lanús Recicla Punto Móvil, en el marco del programa Ambiente Sí, para que las y los vecinos puedan depositar sus residuos domiciliarios reciclables. Esta vez, la jornada se hará en el Club Belgrano situado en Suipacha 3641, Remedios de Escalada. Las jornadas se llevarán adelante el jueves 23 y el viernes 24 de mayo de 14 a 17.30 horas. Entre los desechos reutilizables, se recibirán materiales de vidrio (enteros), cartón, papel, metal y plástico que se encuentren limpios, secos y previamente clasificados. Como en cada actividad, el viernes 24 a las 16 horas se dictará el taller gratuito de Huerta Agroecológica y Separación de Residuos para que las personas incorporen hábitos individuales que colaboren con la sustentabilidad del medio ambiente.

