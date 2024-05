La revista Time eligió a Milei para la tapa de su última edición y analiza su “plan radical para transformar la Argentina”

La prestigiosa revista Time eligió a Javier Milei para la tapa de su última edición, lo describió como el presidente de un país que se convirtió en un caso testigo a nivel mundial, y analizó su “plan radical para transformar la Argentina”. El artículo está a cargo de la periodista Vera Bergengruen, la misma que realizó una reseña en abril de este año, cuando se incluyó al mandatario en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. “Aunque es demasiado pronto para saber si las medidas del nuevo Presidente tendrán éxito, está claro que ha acertado en una cosa: con Milei en el poder, Argentina no tendrá vuelta atrás”, señaló en aquel momento. En esta oportunidad, la publicación definió a Milei como “el jefe de Estado más excéntrico del mundo” y lo comparó con otros mandatarios mundiales. “Ninguno de sus homólogos es como Milei, con su temperamento volcánico, su porte de científico loco y su vena mesiánica. Y ninguno de ellos lidera una nación como Argentina, una potencia regional rica en recursos plagada de décadas de mala gestión política e inestabilidad económica, que ahora se ha convertido en un caso de prueba para las teorías de gobierno de un ideólogo radical”, describió. En un pasaje del texto, se sostiene que Milei “cree que es pionero en un enfoque que se convertirá en un modelo mundial” y cita una declaración del Jefe Estado, en una entrevista que se realizó el pasado 25 de abril. “Argentina se convertirá en un modelo de cómo transformar un país en una nación próspera”.

