Con impronta solidaria, el 25 de mayo “Brown a Cielo Abierto” llega a Calzada con Ferías y comidas típicas

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante una importante actividad solidaria este sábado 25 de Mayo en la localidad de Rafael Calzada, en el marco de la conmemoración por el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo, que incluirá comidas típicas y shows en vivo. La actividad denominada como la Feria “Paseo a Cielo Abierto” se realizará a partir de las 10 en la plaza 25 de Mayo, ubicada en las calles Rivadavia y Lavalle, y tiene como principal objetivo ayudar y colaborar con las instituciones intermedias de la querida localidad de Rafael Calzada. Con tales fines, se ofrecerán una amplia variedad de propuestas gastronómicas a precios populares, pero enfocándose principalmente en comidas típicas como locro, guido de lentejas, empanadas, pastelitos, tortas fritas y mucho más, junto con shows en vivo y propuestas artísticas. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que participen de una importante jornada solidaria en Rafael Calzada, en el marco de los festejos por el 25 de Mayo, donde habrá comidas típicas y shows en vivo, pensados para toda la familia y todas las edades”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

