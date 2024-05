Histórico: Egresó la primera promoción de guardavidas formados en Brown

El intendente municipal, Mariano Cascallares, encabezó el acto de entrega de diplomas a los primeros egresados y egresadas de la Escuela de Guardavidas de Almirante Brown. Fueron un total de 24 los jóvenes que terminaron su formación en la flamante institución. La jornada tuvo como escenario el Salón Azul de la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia del presidente de la Comisión Provincial de Guardavidas de la subsecretaria de Emergencias, Emilio Bronte; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; y el director de la Escuela de Guardavidas de nuestro distrito, Pablo Seggiaro, entre otros funcionarios municipales, inspectores, profesores y familiares de los estudiantes egresados. Fue un encuentro colmado de emoción y alegría en el que abundaron palabras de agradecimiento a cada uno de los que hicieron posible el funcionamiento de la única institución que brinda una formación gratuita y de calidad en toda la región; donde se promueven el respeto por la vida y el compromiso en una tarea desinteresada. En ese marco, Cascallares destacó el trabajo en equipo, no solo entre el Municipio y la Provincia sino también de los actores de la comunidad educativa que promovieron a través de la enseñanza gratuita más y mejores oportunidades a las y los vecinos que quieren desarrollarse en dicha materia. Asimismo, además de felicitar a los egresados, el jefe comunal expresó: “Es un orgullo tener a los primeros 24 guardavidas de Almirante Brown”. En la oportunidad, el Municipio entregó a las autoridades de la escuela de guardavidas elementos deportivos que serán utilizados para la instrucción de los y las alumnas. Vale recordar que la institución depende del Centro de Educación Física (CEF) N° 56 y fue puesta en marcha en el 2023 hace poco más de un año. Participaron también el presidente del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; el secretario de Gobierno municipal, Juan Fabiani; el titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la jefa regional de Inspección, María Inés Centurión; la jefa Distrital de Inspección, Mónica Vázquez; la inspectora de Educación Física, Nora Muñoz, y la directora del CEF N° 56, Araceli Giménez.

Both comments and pings are currently closed.