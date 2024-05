Cascallares encabezó la apertura 20024 del consejo de juventud de Almirante Brown

El intendente municipal, Mariano Cascallares, encabezó el acto de apertura 2024 del Consejo de Juventud de Almirante Brown que promueve la generación de políticas públicas destinadas a las y los jóvenes del distrito. La jornada tuvo lugar en el Salón Raúl Soldi de la Casa de la Cultura, y contó con la participación del presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el titular del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars, y de funcionarios de las diferentes áreas del ejecutivo municipal. “Seguimos trabajando para todos los vecinos y vecinas del distrito promoviendo nuevas políticas públicas que mejoren su calidad de vida. En este caso, pensando en el bienestar de los jóvenes que son nuestro presente y quienes construirán el futuro”, expresó Mariano Cascallares. Vale recordar, que el Consejo tiene como objetivo la puesta en marcha de iniciativas concretas destinadas a las y los jóvenes de Almirante Brown que surjan de una tarea mancomunado de las diversas áreas de comuna, a partir de un adecuado análisis sobre las problemáticas y demandas de dicho sector etario. En la ocasión, luego del acto de apertura se dio inicio a la reunión formal con la participación de todos los representantes jóvenes de las áreas donde se abordaron las siguientes temáticas: Apertura e informe de situación, presentación de propuestas y líneas de trabajo. Participaron de la jornada la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH, Bárbara Miñán; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario General, Alan Grin; su par de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga; el secretario de Salud, Walter Gómez, y la directora del Instituto Municipal de las Juventudes, Daniela Señorelli. También fueron parte, entre otros, el coordinador de Asuntos Estudiantiles del Instituto Municipal de las Juventudes, Ángel Fernández, y el coordinador de Desarrollo Territorial, Matías Tkaczuk; además de la presidente de la Comisión directiva del Consejo de Juventud, Victoria Criscuolo, y la prosecretaria, Paloma Rossi.

