Profundizan los operativos de saturación policial en Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense se están profundizando los operativos de prevención y saturación policial en las localidades de nuestro distrito. Se trata de mega operativos de seguridad para reforzar las tareas de prevención del delito en áreas en las que se considera necesaria una mayor presencia policial, a partir del Mapa de Calor Delictivo confeccionado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Comuna browniana. En dichos procedimientos, personal de la Policía Bonaerense realiza operativos de saturación y la identificación de vehículos en busca de rodados con pedidos de secuestro y también delincuentes con pedidos de captura. A su vez se piden los datos a las personas que circulan en motos, principalmente cuando están tripuladas por dos ocupantes y personal uniformado caminando en diversas zonas. Dichos operativos efectuados en las últimas horas se desarrollaron en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lacaze (San Francisco Solano), Drago y Moreno (Burzaco), Jorge y Molina (Rafael Calzada) Somellera y Rosales (Adrogué), Erezcano y Amenedo; Molina y Bynnon; Amenedo y Congreso y también Bynnon y Sáenz Peña (José Mármol) entre muchos más. “Gracias al trabajo articulado con la Provincia, que aporta el despliegue policial con las comisarías y los móviles a través del Ministerio de Seguridad, se están llevando adelante importantes operativos preventivos y de saturación en todos los rincones del distrito con el objetivo de llevar mayor seguridad a nuestros vecinos y vecinas”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En ese contexto, cabe destacar que si bien la seguridad es una tarea primaria de la Provincia, la Comuna colabora con diferentes herramientas, entre las que se encuentran 1.600 cámaras de monitoreo que son supervisadas desde el Centro de Operaciones Municipal, las Alarmas Comunitarias, las Paradas Seguras, los tótems y luminarias con tecnología LED en todo el distrito. A eso se suma que Almirante Brown fue el primer distrito en tener cámaras de seguridad con botón de pánico en todos los colectivos locales, además de la aplicación “Brown Previene” que ya fue descargada por más de 32.000 vecinos y vecinas y de aportar recursos para la movilidad de los patrulleros, entre muchas medidas más.

