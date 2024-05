Cascallares recibió a una empresa que se instala en el parque industrial generando nuevos puestos de trabajo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo una importante reunión con autoridades de la empresa Neutroluz, la cual decidió instalarse en el Parque Industrial de Burzaco y generar nuevos puestos de trabajo. La reunión se llevó adelante en Casa Municipal, donde Cascallares mantuvo un encuentro con Rubén Montaña, propietario de la empresa fundada en 1978 en el partido de Lanús y que se dedica a la producción de conductores eléctricos. La visita se concretó luego de que la empresa Neutroluz decidiera trasladar su planta y productividad al partido de Almirante Brown, debido a su ubicación estratégica y a los accesos a rutas nacionales, luego de evaluar otras posibilidades. La empresa cuenta actualmente con 20 trabajadores y en la reunión con el jefe comunal anunciaron que duplicarán la cantidad de personal, sumando nuevos puestos de trabajo que beneficiarán directamente a los vecinos y vecinas brownianas. Se trata de una empresa que funciona desde el año 1978 y se dedica a la fabricación de conductores y cables eléctricos de baja, media y alta tensión con elevados estándares de calidad y certificaciones IRAM. “Estamos muy contentos de recibir a Rubén y a todo Neutroluz que en los próximos meses se suman a nuestro Parque Industrial de Burzaco. Nos ponemos a disposición y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa”, destacó Cascallares. Cabe recordar que el Parque Industrial de Burzaco cuenta con 565 hectáreas en las que funcionan más de 300 industrias y pequeñas y medianas empresas, siendo uno de los polos productivos más importantes de la región.

