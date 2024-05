Axel Kicillof confirmó que no participará del Pacto de Mayo

Mientras varios mandatarios provinciales se preparan para participar del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este lunes que no se presentará aunque le “hubiera gustado”, debido a los términos en los que se prepara el acuerdo con el Estado nacional. “Me hubiera gustado y hubiera concurrido si el Presidente de la Nación nos diera a las provincias lo que les corresponde“, señaló Axel Kicillof desde La Plata, donde permanecerá mientras varios de sus pares responden al llamado del Presidente para el 15 de Mayo próximo en la ciudad de Córdoba.

Both comments and pings are currently closed.