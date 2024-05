Semana de la identidad cultural de José Mármol exitosa jornada solidaria con estrellas y famosos

En el marco de la Semana de la Identidad Cultural de José Mármol, localidad que está celebrando sus 140 años, el intendente municipal Mariano Cascallares participó de un encuentro futbolístico a beneficio de comedores comunitarios junto al campeón del mundo Héctor “Negro” Enrique, al actor y productor, Pedro Alfonso y a destacadas figuras del deporte. Durante la convocatoria los vecinos donaron en forma solidaria más de 700 litros de leche. También fueron parte de la exitosa jornada Agustín Pelletieri, Leonel “Toti” Ríos, Lautaro Acosta y el ex entrenador de Brown de Adrogué, Pablo Vico, entre muchas otras figuras del fútbol local y nacional. La actividad se realizó en el histórico Club Social y Deportivo José Mármol, conocido como Club King, y reunió además a diferentes instituciones deportivas de la localidad que también se pusieron la camiseta solidaria. Todos fueron protagonistas de una celebración y un partido inolvidable que hizo agitar al público presente. “Estamos realmente muy felices por la gran convocatoria. Esta es una jornada especial no solo para celebrar un nuevo aniversario de la querida localidad de José Mármol sino en beneficio de nuestros comedores comunitarios, siempre apostando por el deporte como herramienta transformadora para la integración”, destacó Mariano Cascallares. Durante la jornada, el Municipio a través de Causa Común, logró juntar 704 litros de leche larga vida que serán destinados a comedores comunitarios de la mencionada localidad. Además, el Instituto Municipal del Deporte entregó kits deportivos a los diversos clubes barriales de Mármol que dijeron presente en la actividad solidaria. La jornada incluyó también numerosas actividades culturales como la galería de arte a cargo de Fede De Paola, un show de baile a cargo de las alumnas de Gimnasia del Club Social y Deportivo José Mármol, reconocimientos y shows musicales. Participaron también, el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el titular del Instituto del Deporte, Jonathan Frisa; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; representantes de la delegación de José Mármol, y el presidente de la institución anfitriona, Marcelo Volonte, entre otros dirigentes brownianos.

Both comments and pings are currently closed.