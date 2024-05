En Mayo vuelve el programa “Circuito de Ahorro Brown” con mas de productos de calidad a precios accesibles

En el mes de mayo retorna el programa “Circuito de Ahorro Brown” a través del cual el Municipio browniano promueve numerosas alternativas de comercialización para que las vecinas y vecinos de nuestro distrito puedan adquirir productos de calidad a precios accesibles. La propuesta municipal tiene como objetivo fomentar la economía popular y cuidar el bolsillo de los consumidores que tienen un trato directo con los productores locales. “Seguimos trabajando para que las familias brownianas cuenten con numerosas alternativas de mercado que les permita adquirir -sin intermediarios- productos de calidad a precios muy convenientes, y además fomentamos la economía popular de nuestro distrito”, indicó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Entre las actividades previstas para este mes, vuelve el Mercado de Cercanía Brown Ahorra a diversos sectores del distrito, donde ofrecerá frutas, verduras, pescados y productos de almacén, entre otros. En ese marco, los días 8, 22 y 29 de mayo arribará a la Estación de Claypole, Av. 17 de Octubre y Nazca de 9 a 17 horas. En tanto, el miércoles 15 estará en Centro de Integración Comunitario (CIC) de Malvinas Argentinas, ubicado en Pasteur y Lapacho en el horario de 9 a 15. Mientras que el viernes 17 llegará a la Delegación Municipal de José Mármol, en la calle Molina e/Bynnon y Mitre, de 9 a 12. El viernes 24 hará lo propio en la plaza El Progreso de San José, situada en Lamadrid e/ La Calandria y El Hornero, de 9 a 13 horas. Finalmente, el 31 de mayo la propuesta se emplazará en Newbery 2998 e/Garibaldi y Reina Elena, Glew de 9 a 13. Por otro lado, todos los martes y viernes del mes, de 9 a 14 horas, llegarán los Mercados Bonaerenses a la estación de Longchamps (lado Este), con productos locales, frutas, verduras, de almacén y dietética. También vuelve en mayo la Feria de Productores Familiares. La iniciativa se llevará adelante el sábado 18 de 9 a 13 horas en la plaza San Jerónimo de la localidad de Rafael Calzada, en Balboa y Cervantes. Allí se venderán verduras, frutas, productos lácteos, carne, panificados, artículos de almacén y limpieza. Además, el Mercado Multiplicar, ubicado en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown de Burzaco (Uruguay y Cruz del Sur), sigue abriendo sus puertas de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados de 9 a 13. En el lugar se pueden adquirir frutas, verduras, productos de almacén, quesos y mucho más. Por último, la Feria de Productores/as Locales, vuelve todos los viernes a la plaza Cerretti de Adrogué (Cerretti y Diagonal Toll), de 10 a 14 horas. En tanto, los sábados llega a la Granja Educativa Municipal, Av. Juan B. Justo N° 1000, de 10 a 16. Allí, las y los vecinos podrán comprar frutas, verduras, fiambres y embutidos, artículos de bazar, artesanías, mieles, huevos, panificados, plantas y plantines.

