La incomodidad de Javier Milei con BBC cuando le preguntaron por el ajuste a los jubilados y por el precio del litro de leche

En el marco de la entrevista que brindó con la BBC, en la que volvió a destacar a Margaret Tatcher, el presidente Javier Milei respondió con evasivas y visiblemente nervioso cuando le preguntaron por el brutal ajuste a los jubilados. Consultado por la periodista Ione Wells sobre el impacto del ajuste, que según cifras oficiales recayó mayormente en los jubilados, el mandatario insistió en asegurar que “es falso” y sostuvo que “el ajuste más grande lo está pagando la corporación política”, aunque no dio ningún tipo de precisión al respecto. volvió a incomodarse ante la simple pregunta sobre el precio del litro de leche en Argentina. “¿Usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial”, preguntó al evadir la consulta. Sin embargo, el Presidente. “¿Usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial”, preguntó al evadir la consulta. Al menos en ocho ocasiones diferentes la periodista de la BBC le consultó a Milei por la crisis económica de la Argentina, y en ningún momento el libertario brindó algún mensaje de esperanza al respecto. “No puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente”, argumentó el mandatario.

