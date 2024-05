El municipio avanza con la refacción y el recambio de luminarias en el puente Claypole

El Municipio de Almirante Brown informó que está llevando adelante un importante operativo de refacción y reparación de luminarias con tecnología LED en el puente de Claypole para potenciar y mejorar la capacidad lumínica de toda esa zona de nuestro distrito. El trabajo está siendo realizado por personal de la Dirección de Luminarias, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura municipal, en las columnas ubicadas en la zona de la colectora en ambos lados del puente, una iniciativa que permitió avanzar con los trabajos sin cortar el tránsito. En este sentido, junto con equipos de la empresa de alumbrado se verificó el estado de las luminarias, se hicieron recambios de las que presentaban fallas, se colocaron en algunos casos nuevas fotocélulas y en otros se reemplazaron los artefactos existentes. “En Almirante Brown seguimos trabajando muy fuerte en los barrios y en las localidades para potenciar la iluminación utilizando las nuevas tecnologías. En este caso, se están renovando las luminarias sobre el puente de Claypole y también en las arterias colectoras”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. Esta iniciativa se materializa en el marco de los constantes trabajos que se concretan todas las noches en las doce localidades donde una cuadrilla en articulación con las delegaciones, recorre los barrios y realiza trabajos de refacción y recambio. Las jornadas incluyen, además, la poda de árboles correctiva para el despeje de las luminarias y así garantizar el correcto alumbrado en las calles brownianas.

