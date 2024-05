Fin de semana con actividades deportivas y la feria “My Pyme” en la Quinta Ramón Carrillo

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 4 y el domingo 5 de mayo llega la Feria MI PYME al Parque Saludable Ramón Carrillo, donde también se realizarán actividades deportivas para toda la familia en el espacio público ubicado en el límite entre Burzaco, Calzada y Adrogué. La iniciativa, promovida por la Comuna a través de la secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, arribará al espacio ubicado en Erezcano N° 1850, de 8 a 20 horas, ambas jornadas con una gran diversidad de productos fabricados por los emprendedores y emprendedoras de nuestro distrito. En ese marco los vecinos no solo disfrutarán de una jornada recreativa, rodeada por la naturaleza del pulmón verde declarado Patrimonio Forestal browniano y recuperado por el Municipio, sino que allí también podrán adquirir diferentes elementos a precios muy convenientes. En el lugar se ofrecerán plantas y flores, artesanías en alpaca, mates, alforjas, indumentaria, textil, artículos en cerámica e impresión 3D, juguetes artesanales, bijouterie y accesorios. En paralelo, durante ambas jornadas el Instituto Municipal del Deporte brindará también numerosas actividades al aire. El sábado y el domingo habrá ajedrez a las 10 de la mañana. En tanto, el domingo a las 11 horas se podrá disfrutar de la práctica milenaria Taichí y a las 16 de una clase de yoga. “Invitamos a las familias brownianas a participar de una jornada de esparcimiento en nuestro parque saludable Ramón Carrillo, que incluirá a la Feria Mi Pyme con una gran variedad de productos a precios accesibles”, señaló el intendente Mariano Cascallares. Asimismo, destacó la riqueza arbórea y natural del espacio verde que fue recuperado y puesto en valor para que “miles de vecinos y vecinas de Almirante Brown puedan disfrutarlo”.

Both comments and pings are currently closed.