Cascallares entregó habilitaciones sanitarias y carnets a emprendedores que elaboran alimentos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó 36 carnets a manipuladores de alimentos de la Economía Social y seis habilitaciones sanitarias a emprendedores que participaron del registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA). La jornada se llevó adelante en la Casa Municipal de la Cultura, donde Cascallares junto al jefe de gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria bonaerense, Javier Cernadas, entregaron los carnets y las habilitaciones a vecinos y vecinas de Almirante Brown. Por un lado, se otorgaron 36 carnets a elaboradores de productos alimenticios, a partir del trabajo articulado entre el Instituto de Economía Social con el Área de Bromatología y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Estos cursos y capacitaciones sobre la correcta manipulación de los alimentos son, en muchos casos, un paso previo para el registro de las P.U.P.A, en cuya jornada se entregaron también tres habilitaciones municipales y tres provinciales. Las PUPA se dedican a elaborar alimentos artesanales, de bajo riesgo microbiológico, como chocolates, dulces, mermeladas, budines, galletitas, licores o cervezas, entre otros, y en pequeña escala de producción, en cocinas domiciliarias individuales o colectivas. En este sentido, Cascallares indicó que “cada vez son más los vecinos que se lanzan a comercializar sus productos alimenticios y esta iniciativa está pensada para que tengan un marco legal para desarrollar su emprendimiento, además de capacitaciones que le van a servir para crecer en su proyecto”. Actualmente nuestro Distrito cuenta 13 unidades productivas habilitadas y 8 emprendimientos interesados a la espera de una primera visita para verificar si las condiciones edilicias y productos comercializados aplican a la normativa de PUPA. “Esta herramienta posibilita acceder a la habilitación sanitaria de las cocinas familiares regulando la actividad de microemprendedores del sector alimenticio, apoyando la economía social y garantizando los cuidados de la cadena de producción de todo tipo de alimentos antes que llegue al consumidor”, completó Cascallares. Finalmente, durante la jornada se entregaron también insumos y herramientas a la cooperativa de trabajo Flores del Sur, en el marco del programa Agregado de Valor Cooperativo pensado para el fortalecimiento de los procesos de industrialización e institucional de las mismas. Dijeron presente en la actividad la directora de Industrias y Productos Alimenticios provincial, Valeria Ontiveros; el director de Cooperativas Agropecuarias, Nicolás Bento; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario General, Alan Grin; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; y el presidente del Instituto Municipal de la Economía Social, Victor Caparelli, entre otras autoridades.

