Chau cédula azul: cuál es la documentación necesaria para poder circular en auto desde ahora

El Gobierno tomó la decisión de avanzar sobre los Registros del Automotor y entre las medidas que eso provoca a partir de ahora, en este mes de mayo 2024, la cédula azul dejará de ser un documento obligatorio para circular en auto por Argentina. Pero claro, eso no significa que para ir en auto no se necesiten documentos porque la cédula verde sigue vigente aunque sin vencimiento, algo que ya existía mientras se mantuviera el mismo titular del automotor. Esta medida se enmarca en un plan integral de modernización y simplificación de trámites llevado a cabo por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de reducir costos y eliminar la burocracia innecesaria, se explicó desde el gobierno nacional. Con qué documentos se puede circular desde ahora

Both comments and pings are currently closed.